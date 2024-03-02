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        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi bir konferans düzenledi

        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Serpil Sancar, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından birliğin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Siyasetin Cinsiyeti" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:30
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        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi bir konferans düzenledi
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        Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Serpil Sancar, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından birliğin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Siyasetin Cinsiyeti" konulu konferans verdi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşan Sancar, kadınların haklarının kullanması ile ilgili Türkiye’den ve dünyadan örnekler verdi.

        Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında eşitlik konusundaki çalışmaların özellikle tek eşlilik, miras, boşanma, meslek seçimi gibi medeni haklar konusunda yapıldığını ve 1926'da Medeni Kanun'un kabul edildiğini anlattı.

        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu da Türkiye'nin köklü kadın örgütü olan birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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