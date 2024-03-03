Kayseri'de çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı

Yenice Mahallesi Lale Sokak'ta Veysel Tapık'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek alt kattaki ahıra ve samanlığa sıçradı.

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