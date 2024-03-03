Talasgücü Belediyespor - Kepez Spor: 0-4
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha HAKEMLER: Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Mehmet ÖzerTALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Mehmet Özer
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes Eliaçık, Mehmet Albayrak (Dk. 46 Ahmet Şahbaz), İbrahim Öztürk, Ramazan Taş (Dk.76 Murarrem Sahar), Berkay Öztuvan, Yusuf Sefa (Dk. 46 Murat Karadeniz), Cihan Aydın (Dk. 60 Cem Özdemir), Ethem Balcı, Canberk Soykuvvet, Hasan Türkyılmaz (Dk. 60 Ertuğrul Yıldırım)
KEPEZ SPOR: İsmail Cengiz - Abdurrahman Üresin (Dk. 80 Muhammed Ali), Faruk Öcal, Deniz Keskin (Dk. 70 Fikret Sevilgen), Emir Miray, Serhat Velioğlu, Bilal Gülden (Dk. 60 Hasan Gündoğdu), Onur Kolay, Yılmaz Basravi (Dk. 60 Ali Timurcioğlu), Emre Gemici (Dk. 70 Ozan Can), Ahmet Teker
GOLLER: Dk. 21 Ahmet Teker, Dk. 23 Onur Kolay, Dk. 28 Yılmaz Basravi, Dk. 40 Emre Gemici (Kepez Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Albayrak, Cihan Aydın, Ethem Balcı (Talasgücü Belediyespor), Emir Miray (Kepez Spor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 22'nci haftasında konuk ettiği Kepez Spor’a 4-0 mağlup oldu.
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