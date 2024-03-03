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        Kayseri'de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti

        KAYSERİ'de, güvenlik görevlisi Yener Koçer tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:25
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        Kayseri'de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti
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        KAYSERİ’de, güvenlik görevlisi Yener Koçer tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i tabancayla vurarak öldürdü. Koçer’in cinayet sonrası otomobili ile eniştesinin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti. Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Temel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Koçer, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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