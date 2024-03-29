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        Kayseri'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:49
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        Kayseri'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açılması sonucu E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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