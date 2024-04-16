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        Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:20
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        Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin (56) saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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