Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin (56) saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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