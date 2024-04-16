Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı Kayseri Turizm Haritasını yenileyerek, kayseri.com.tr internet sitesinde de şehri tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin coğrafi bilgi sistemi olan cbs.kayseri.bel.tr web sitesindeki turizm haritasını yeniledi.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan haritada cami, medrese, türbe, kümbet, tarihi çarşı, han, hamam, kütüphane, kültür yolu ve müze gibi tarihi turistik mekanlar yer alıyor.