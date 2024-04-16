Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı Kayseri Turizm Haritasını yenileyerek, kayseri.com.tr internet sitesinde de şehri tanıtıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı Kayseri Turizm Haritasını yenileyerek, kayseri.com.tr internet sitesinde de şehri tanıtıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin coğrafi bilgi sistemi olan cbs.kayseri.bel.tr web sitesindeki turizm haritasını yeniledi.
Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan haritada cami, medrese, türbe, kümbet, tarihi çarşı, han, hamam, kütüphane, kültür yolu ve müze gibi tarihi turistik mekanlar yer alıyor.
Farklı 44 rota çizilen haritada, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Koramaz Vadisi, yılkı atları, Kültepe Kaniş Karum gibi kentin değerlerinin tanıtımı yapılıyor.
Öte yandan, kayseri.com.tr adresinde de kentte gezip görülecek yerler, tadılacak lezzetler, gezme rotalarını yer alıyor.
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