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        Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı Kayseri Turizm Haritasını yenileyerek, kayseri.com.tr internet sitesinde de şehri tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:34
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        Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı Kayseri Turizm Haritasını yenileyerek, kayseri.com.tr internet sitesinde de şehri tanıtıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin coğrafi bilgi sistemi olan cbs.kayseri.bel.tr web sitesindeki turizm haritasını yeniledi.

        Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan haritada cami, medrese, türbe, kümbet, tarihi çarşı, han, hamam, kütüphane, kültür yolu ve müze gibi tarihi turistik mekanlar yer alıyor.

        Farklı 44 rota çizilen haritada, Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Koramaz Vadisi, yılkı atları, Kültepe Kaniş Karum gibi kentin değerlerinin tanıtımı yapılıyor.

        Öte yandan, kayseri.com.tr adresinde de kentte gezip görülecek yerler, tadılacak lezzetler, gezme rotalarını yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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