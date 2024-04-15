Merkez Halk Kütüphanesi 7/24 kütüphane oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesinin çalışma saatleri, 15 Nisan itibariyle 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesinin çalışma saatleri, 15 Nisan itibariyle 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun ilgi gören Büyükşehir kütüphanelerinden biri olan Merkez Halk Kütüphanesinin hizmet verme saatleri değişti.
Kütüphanelerinde özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti ile ev sıcaklığında nezih ortam sunan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve kapasitesi açısından Merkez Halk Kütüphanesinin çalışma saatini 7/24 esasına göre güncelledi.
Merkez Halk Kütüphanesi yeni saat düzenlemesi 15 Nisan Pazartesi uygulamaya konulurken, öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ücretsiz kütüphane hizmetleri ile tam donanımlı kütüphanelerden daha verimli şekilde istifade edecek.
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