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        Kocasinan'da çiftçilere 6 ton yeşil mercimek tohumu dağıtıldı

        Kocasinan Belediyesi tarafından üreticiyi desteklemek amacıyla çiftçilere 6 ton beyaz sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:20
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        Kocasinan'da çiftçilere 6 ton yeşil mercimek tohumu dağıtıldı
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        Kocasinan Belediyesi tarafından üreticiyi desteklemek amacıyla çiftçilere 6 ton beyaz sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin tarım, ziraat ve hayvancılık alanında büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

        İlçede tarımın geliştirilmesini, çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şehirden kırsala göçü sağlamamız gerekiyor. Gençlerin tarımsal üretimi devam ettirebilmesi için stratejiler ve politikalar üretmemiz lazım. Tohum dağıtmanın yanı sıra bir strateji geliştirip, çiftçimizin ve ürünümüzün sayısını artıracak işler yapmamız lazım. Tarımsal üretimi ne kadar desteklersek bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır. Kocasinan'ı her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da merkez haline getireceğiz. Elimizde ne imkan varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız."

        Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere 6 ton yeşil mercimek tohumu dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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