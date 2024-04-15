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        Kayseri'de son bir haftada 76 hükümlü ve şüpheli yakalandı

        Kayseri polisin son bir haftadaki asayiş uygulamalarında aralarında hükümlülerinde bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:05
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        Kayseri'de son bir haftada 76 hükümlü ve şüpheli yakalandı
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        Kayseri polisin son bir haftadaki asayiş uygulamalarında aralarında hükümlülerinde bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 7-14 Nisan'da gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ele geçirilen 2 çalıntı araç ve 350 bin lira değerindeki malzeme sahiplerine teslim edildi.

        İki iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheliye adli işlem yapılan uygulamalarda, kumar oynadığı tespit edilen 9 şüpheliye de toplam 57 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

        Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 76 şüpheli yakalandı, 26'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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