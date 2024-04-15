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        Sobadan zehirlenen kardeşler, bayram tatilinden bir gün önce dönmüş

        KAYSERİ'desobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Samet (19) ile kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın (17) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:50
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        Sobadan zehirlenen kardeşler, bayram tatilinden bir gün önce dönmüş
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        KAYSERİ'desobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Samet (19) ile kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın (17) cenazeleri, toprağa verildi. 2 kardeşin bayram tatili için şehir dışında olduğu, olaydan 1 gün önce kente döndükleri ortaya çıktı.

        Olay, dün Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti. Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Otopsi işlemleri sonrası kardeşlerin cenazesi, bugün Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Karaaslan ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, kılınan namaz sonrası Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan 2 kardeşin bayram tatili için şehir dışında olduğu, olaydan 1 gün önce kente döndükleri ortaya çıktı. Ahmet Can Karaaslan'ın Ankara'daki ablasına, Samet Karaaslan'ın ise memleketi Sivas'ta bulunan akrabalarına gittiği öğrenildi.

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