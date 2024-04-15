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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:28
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        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

        Dün Fevzioğlu Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamını yitiren Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan (19) için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kardeşlerin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Olay

        Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19), yataklarında hareketsiz bulan ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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