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        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı

        Kayseri'de, aralarında 3 ayrı suçtan aranan zanlının da bulunduğu 4 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:32
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        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı
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        Kayseri'de, aralarında 3 ayrı suçtan aranan zanlının da bulunduğu 4 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 yıl ile 19 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile 3 ayrı suçtan aranan bir zanlı yakalandı.

        Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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