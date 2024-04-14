Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı

Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 yıl ile 19 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile 3 ayrı suçtan aranan bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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