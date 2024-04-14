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        Kayseri'de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:29
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        Kayseri'de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleneceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde19 Nisan'da başlayıp 10 gün sürecek, çocuklara özel fuar ve şenlik hazırladıklarını belirtti.

        Geleceğin teminatı çocukların hem gelişmeleri hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla çeşitli hizmetler yürüttüklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Çocukların kitap okuyabilecekleri, farklı etkinliklere katılabilecekleri kapsamlı bir fuar ve şenlik projemizi hayata geçireceğiz. İlim irfan şehrimiz, alimler ve veliler şehrimiz Kayseri'mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak kentimizi kitap fuarlarıyla, kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesil için çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli altyapıyı sunmaya özen gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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