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        Kayserililer tatilin tadını Millet Bahçesinde çıkarıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde Kayserililerin uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:41
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        Kayserililer tatilin tadını Millet Bahçesinde çıkarıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde Kayserililerin uğrak yeri oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon metrekare yeşil alana sahip Millet Bahçesi, Kayserililerin ilgisini görmeye devam ediyor.

        Aileler, çocuklarıyla Millet Bahçesi'nde çeşitli spor aktivitelerine katılıyor.

        Bazı vatandaşlar uçurtma uçururken bazıları da kamp sandalyesini alıp, ilkbahar havasının tadını millet bahçesinde çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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