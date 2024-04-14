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        Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:07
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        Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. kontrolündeki 38 UD 077 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 38 HN 703 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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