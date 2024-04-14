Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.K. kontrolündeki 38 UD 077 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 38 HN 703 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.

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