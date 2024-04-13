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        Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerine 1 milyon 500 bin kişi katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği ramazan etkinliklerine ay boyunca 1 milyon 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:43
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        Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerine 1 milyon 500 bin kişi katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği ramazan etkinliklerine ay boyunca 1 milyon 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında her yaş grubuna hitap eden programlar gerçekleştirildi.

        Ramazan ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi, iftar sonrası düzenlenen etkinliklere katıldı.

        Hacivat ve Karagöz gösterilerinin yanı sıra konserlerin, söyleşilerin yapıldığı etkinliklerde hediyelik eşya ve yeme içme alanları da ilgi gördü.

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