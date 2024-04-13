Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerine 1 milyon 500 bin kişi katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği ramazan etkinliklerine ay boyunca 1 milyon 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği ramazan etkinliklerine ay boyunca 1 milyon 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında her yaş grubuna hitap eden programlar gerçekleştirildi.
Ramazan ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi, iftar sonrası düzenlenen etkinliklere katıldı.
Hacivat ve Karagöz gösterilerinin yanı sıra konserlerin, söyleşilerin yapıldığı etkinliklerde hediyelik eşya ve yeme içme alanları da ilgi gördü.
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