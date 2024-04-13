Büyükşehir Belediyesi vatandaşların "sırdaşı" olmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım" projesi kapsamında vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan proje ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.

Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile vatandaşlara 7 gün 24 saat psikososyal destek sağlanıyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psikososyal desteğe 0537 400 85 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini belirtti.