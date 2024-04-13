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        Büyükşehir Belediyesi vatandaşların "sırdaşı" olmaya devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım" projesi kapsamında vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:32
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        Büyükşehir Belediyesi vatandaşların "sırdaşı" olmaya devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım" projesi kapsamında vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hem Kayseri'de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan proje ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.

        Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile vatandaşlara 7 gün 24 saat psikososyal destek sağlanıyor.

        Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psikososyal desteğe 0537 400 85 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda destek verdiklerini belirtti.

        Danışanların hayatlarına dokunduklarını vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

        "Toplumumuzda bazen psikoloğa gitmek yanlış bir kavram olarak görülse de herkesin, hepimizin hayatımızın dönüm noktalarında uzatılan bir ele, bir adıma ihtiyacı olmaktadır. Bu projeyle de insanların hayatına eşlik etmeye başladık ve sürecimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz kadar hayata dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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