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        Başkan Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin bayramlaşma programına katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin düzenlediği "Aile Bayramlaşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:30
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        Başkan Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin bayramlaşma programına katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin düzenlediği "Aile Bayramlaşması" programına katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, herkesin bayramını tebrik etti.

        Gençliğin önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu gençlerin eğitilmesi, yönlendirilmesi ve onların beklentilerine cevap verilmesi çok önemli. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bir anlayış içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı Kızılay'ımıza teşekkür ederiz. Deprem döneminde, sel felaketlerinin, orman yangınlarının olduğu dönemlerde de Kızılay'ımızın rahatlıkla ulaşılan, hizmetlerinden istifade edilen konumda olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

        Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de Büyükkılıç'ın her zaman yanlarında oldukları belirterek, teşekkürlerini iletti.

        Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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