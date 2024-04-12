Başkan Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin bayramlaşma programına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şubesinin düzenlediği "Aile Bayramlaşması" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, herkesin bayramını tebrik etti.

Gençliğin önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu gençlerin eğitilmesi, yönlendirilmesi ve onların beklentilerine cevap verilmesi çok önemli. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bir anlayış içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı Kızılay'ımıza teşekkür ederiz. Deprem döneminde, sel felaketlerinin, orman yangınlarının olduğu dönemlerde de Kızılay'ımızın rahatlıkla ulaşılan, hizmetlerinden istifade edilen konumda olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.