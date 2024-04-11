CHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış da partilerinin son yerel seçimlerde Türkiye'de birinci parti olduğunu anımsatarak, Pınarbaşı'nda çalışmalarının son hızla sürdüğünü kaydetti.

Genç, seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı ilçesinde Deniz Yağan'ın kazanacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Müslüman aleminde bayram coşkusu yaşanırken İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı barbarca saldırdığını vurgulayan Genç, "Ben bir CHP milletvekili olarak İsrail'in yaptığı haksızlığa, şiddete, katliama 'dur' denmesini canı gönülden diliyorum." dedi.

İl binası önündeki programda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlunun yakın zamanda hayatını kaybetmesinden dolayı buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.