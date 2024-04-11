Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:35 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kocatepe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Otomobil sürücüsü M.K. (37) ihtara uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücü Anbar Mahallesi 3018 Sokak'taki bir apartmanın önünde yakalandı.

        Alkollü olduğu iddia edilen M.K'nin kovalamaca sırasında park halindeki bir araca da zarar verdiği öğrenildi.

        Polis ekipleri, trafik yönünden 54 bin 562 lira ceza uyguladıkları sürücüyü işlemleri için emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Eyfel Kulesi'nde iple tırmanma rekoru
        Eyfel Kulesi'nde iple tırmanma rekoru
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi
        Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, bayramı namazını Kayseri'de kıldı
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, bayramı namazını Kayseri'de kıldı
        Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Ermenistan kendi yenilgisiyle barışmak...
        Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Ermenistan kendi yenilgisiyle barışmak...
        Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu
        Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu