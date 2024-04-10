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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, bayramı namazını Kayseri'de kıldı

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı namazını Kayseri'de kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:07
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, bayramı namazını Kayseri'de kıldı
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı namazını Kayseri'de kıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, bayram namazını kent merkezindeki tarihi Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte eda etti.

        Bayram namazı sonrası, Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşla bayramlaştı.

        Elitaş, bugün yaptıkları dualarla Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların, mazlum insanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti.

        Başkan Büyükkılıç da bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu ifade etti.

        Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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