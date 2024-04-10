Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu

KAYSERİ’de camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Garipdost Camii’ne cemaat, caminin avlusunda saf tuttu.

Kayseri’de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi’ndeki Garipdost Camii’ne gelen vatandaşlardan bazıları içeride yer bulamayınca avluda saf tuttu. 06.39’da kılınan namaz sonrası cami imam-hatibi Mehmet Sun tarafından hutbe okundu ve ardından başta Filistin olmak üzere İslam dünyası için dua edildi. Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Cemaatten Erhan Laçin, “Bir Ramazan Bayramı’na daha çok şükür ulaştık. Bayramımız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin, ülkemizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara erişmek dileğiyle” dedi.

Emekli asker Mustafa Çeğil ise şehit aileleri başta olmak üzere herkesin bayramını kutladığını belirterek, “Bayramımız mübarek olsun. Sağlık ve huzur dolu nice bayramlara erişmeyi arzu ediyorum. Milletçe daha nice bayramlar geçirmek arzusu ile tüm şehit ve gazilerimizin ailelerin bayramlarını kutluyorum. Rabb’im tüm ulusumuzu, ordumuzu, yurdumuzu ve güvenlik güçlerimizi daima muzaffer eylesin” diye konuştu.