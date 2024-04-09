Kayserispor Başkanının karıştığı kazada babasını kaybetmişti: Görüntüleri izledim, hata babamdaydı

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı’nın (55), cip ile elektrikli bisiklete çarptığı kazada ölen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed'in (60) oğlu Hüseyin Muhammed (40) DHA'ya konuştu. Kaza tutanağında kırmızı ışıkta geçtiği için asli kusurlu bulunan İbrahim Muhammed'in oğlu Hüseyin Muhammed, "Görüntüleri izledim. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden şikayetçi olmadık" dedi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise "Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var” diyerek ailenin yanına olmayı sürdüreceğini söyledi.

Kaza, 24 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı yönetimindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim Muhammed yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed yaralandı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülen Muhammed kurtarılamadı. İbrahim Muhammed'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından alınarak Suriye'nin El-Bab kentine götürüldü.

Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Muhammed, kırmızı ışığa rağmen durmayıp yola devam eden sürücülere tanımlanan 47/1-b maddesine göre asli kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden İbrahim Muhammed’in ailesinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi. İbrahim Muhammed'in Zümrüt Mahallesi’ndeki akrabalarını ziyaret ettiği, iftar için de Mevlana Mahallesi’ndeki evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi. KAZA KAMERADA Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine giden ve kırmızı ışıkta geçen İbrahim Muhammed’e havalimanı yönünden Argıncık yönüne doğru giden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cipinin çarptığı görülüyor. Çamlı'nın, İbrahim Muhammed’e çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameraya yansıdı.

ALİ ÇAMLI VE KAZADA ÖLENİN OĞLU İLK KEZ KONUŞTU Kazada ölen İbrahim Muhammed'in oğlu Hüseyin Muhammed ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, DHA'ya konuştu. Babasını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Hüseyin Muhammed, "Kazayı aynı mahalleden komşumuz olan bir akrabamız haber verdi. Babamın kaza yaptığını duyar duymaz dışarı çıktım. Direk Şehir Hastanesi'ne gittim. Babamın vefat ettiğini öğrendikten sonra kendimi büyük bir boşlukta hissettim. O varken tutunacak bir dalım vardı ama artık yok. Şu an çok boşluktayım. Ali Çamlı direk bizle iletişime geçmedi ama arkadaşları irtibata geçti. Onlarda bize çok iyi davrandılar. Kötü hiçbir şey söylemediler. Bizimle yakından ilgilendiler. Bize çok destek oldular. Görüntüleri izledim. Şikayetçi olmadık. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden de şikayetçi olmadık. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdik. Ama Allah'ın takdiri böyleymiş. Allah istediğini yapar. Babam bizi ziyarete gelmişti. Torunları ile vakit geçirdi ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sorduktan sonra da evine gidiyordu" dedi.