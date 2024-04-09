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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

        Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:27
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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
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        Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

        Kayseri'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, tarihi Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

        Giyim, ayakkabı, züccaciye, gıda ve hediyelik ürünlerinin satıldığı tarihi Kapalı Çarşı'ya gelenler, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptı.

        Vatandaşlar ayrıca misafirleri için şeker, kolonya, çikolata ve kahve gibi ikramlıklar almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

        Tarihi çarşı ile diğer alışveriş yapılan yerlerdeki bayram öncesi yoğunluk esnafı memnun etti.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde, Hüseyin Kahya Parkı etrafında açılan tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

        Kırıkkale Belediyesinin kontrolünde açılan işporta tezgahlarında ayakkabıdan kıyafete, şekerden çikolataya farklı bütçelere göre ürün satılıyor.

        - Niğde

        Niğde'de Yeni Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

        Bayramcılar, alışverişlerinde misafirlerine ikram etmek için kuruyemiş, baklava, kahve ve lokumu tercih etti.

        - Sivas

        Sivas'ta bayram alışverişini son güne bırakanlar, dükkanlar ile manavların önünde yoğunluk oluşturdu.

        Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı İstasyon ve Atatürk caddelerinde araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

        Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapmaları için tedbir aldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Atatürk, Lale, Nar ve Milli İrade caddelerinde insan ve araç yoğunluğu oluştu.

        Ramazan Bayramı alış verişi için arife gününü tercih edenler, işyerleri ve mağaza önlerinde kalabalığa neden oldu.

        Otoparklarda yer bulamayarak araçlarını sokak aralarına park ettiği sürücüler, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

        Zabıta ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çarşı ve pazarda, polis ekipleri de zaman zaman anons yaparak özellikle sürücülere hatalı park yapılmaması için uyarıda bulundu.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

        Vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerindeki mağaza ve marketler ile kurulan pazarda bayram alışverişi yaptı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de bayram arifesinde gıda ürünü satışı yapılan işyerlerinde yoğunluk oluştu.

        Bayram alışverişi yapmak isteyenler, Terme Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

        Kıyafet ve ayakkabı ürünlerinin dışında içecek, kuruyemiş, şeker ve lokum satışı yapılan işletmelere gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptı.

        Terme Caddesi'nde kuruyemiş, şeker ve lokum satan Ümit Baytemir, bayram hareketliliğinin diğer senelere oranla aynı görüldüğünü söyledi.

        Vatandaşın öncelikli olarak giyim ürünlerinde alışveriş yaptıktan gıda ürünlerine yöneldiğini vurgulayan Baytemir, "İnsanlar özellikle şu saatlerde mağazalarda yoğunluk oluşturuyor. Biz de ise akşam üzeri ve iftardan sonra yoğunluk oluşuyor. Bugün arife daha da fazla hareketli olacağını ön görüyoruz. Hamdolsun yine de işler var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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