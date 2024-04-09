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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:09
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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve iyilik gibi pek çok güzelliğin harmanlandığı ramazan ayının uğurlandığını belirtti.

        Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çiçek, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktardı.

        Huzur içerisinde geçirdikleri ramazan ayından sonra bayramı da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmek için her türlü tedbirin alındığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimizla diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmalarını, sevdikleriyle huzurlu bayram geçirmelerini temenni ederim. Bu vesileyle tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının mübarek bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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