Kayseri Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve iyilik gibi pek çok güzelliğin harmanlandığı ramazan ayının uğurlandığını belirtti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çiçek, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktardı.