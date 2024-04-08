Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Seçimlerin iptal edildiği Pınarbaşı'nda kayyum ataması

        YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçimlerin iptal edildiği Pınarbaşı'nda kayyum ataması
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Karar sonrası Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

        Pınarbaşı ilçesinde CHP'li aday Deniz Yağan, 5 bin 82 oy, MHP'li aday Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından MHP, 'mühürsüz pusula' gerekçesiyle seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, 6 evet, 1 ret oyu ile seçimin yenilenmesine karar verdi. CHP'nin itirazları sonrası YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenileneceğini açıkladı. Kararın ardından Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum attandı.

        Konuya ilişkin Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik makamının oluru ile, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
        Kocasinan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti
        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti
        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de Ramazan Bayramı mesajları
        Kayseri'de Ramazan Bayramı mesajları
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım ve temizliğini yaptı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım ve temizliğini yaptı