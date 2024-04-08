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        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti

        Kocasinan Belediyesi, ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:43
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        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti
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        Kocasinan Belediyesi, ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ikram lokması, ikram çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle 10 binlerce vatandaş ramazan ayında oruçlarını açtı.

        Ramazan ayının bereketini ve manevi havasını Kayseri'de yaşattıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını ifade etti.

        Kocasinan'da ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti.

        "Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan ramazan da hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık. Bunlardan biri olan iftar programlarımız aynı bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buluştuğu, ramazan ayının huzurunun en yoğun hissedildiği anlar oldu."

        Çolakbayrakdar, ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini de en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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