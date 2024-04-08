Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada belirlenen adreslere düzenlediği 30 narkotik operasyonunda 65 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 47'si hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Operasyonlarda, uyuşturucu madde ve uyarıcı haplarla 2 tabanca, 3 tüfek, 26 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
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