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        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

        KAYSERİ'de 12 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:40
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        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
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        KAYSERİ'de 12 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak’ta 12 katlı binanın 2'nci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin bir bölümünü kapladı. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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