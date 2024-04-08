Kayseri'de terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, son bir haftada düzenlenen FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
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