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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:51
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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ziyagökalp Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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