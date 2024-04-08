Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ziyagökalp Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yangın nedeniyle hasar oluştu.
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