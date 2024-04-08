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        Kayseri'de kendilerini bankacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp bir kişinin 70 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:34
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        Kayseri'de kendilerini bankacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp bir kişinin 70 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 2 zanlının dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çeşitli noktalardaki güvenlik ve KGYS kameralarının 58 saatlik kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, 2 şüphelinin araçla geldikleri bir ATM'de işlem yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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