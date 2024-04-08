Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı (2)

DEVLETFİLARMONİ ORKESTRASI ŞARKI VE DANS TOPLULUĞU SAHNE ALDI

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin, düzenlenen törenle açılmasının ardından, Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu sahne aldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen şarkı ve dans topluluğu gösterisine, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Şuşa Valisi Aydın Kerimov ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Şuşa’dan Kayseri’ye selam getirdiklerini belirten Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, "44 günlük vatan savaşında Karabağ'ın tam olarak alınması zafer bayramıdır. Şuşa, her Türk için bir zafer sembolüdür. Türk’ün zaferidir. Türk’ün bileği bükülmez, iki kardeş millet olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.