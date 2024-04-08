Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı (2)

        DEVLETFİLARMONİ ORKESTRASI ŞARKI VE DANS TOPLULUĞU SAHNE ALDIKayseri'de, Talas Belediyesi tarafından Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin, düzenlenen törenle açılmasının ardından, Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:02 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVLETFİLARMONİ ORKESTRASI ŞARKI VE DANS TOPLULUĞU SAHNE ALDI

        Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin, düzenlenen törenle açılmasının ardından, Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu sahne aldı.

        Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen şarkı ve dans topluluğu gösterisine, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Şuşa Valisi Aydın Kerimov ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Şuşa’dan Kayseri’ye selam getirdiklerini belirten Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, "44 günlük vatan savaşında Karabağ'ın tam olarak alınması zafer bayramıdır. Şuşa, her Türk için bir zafer sembolüdür. Türk’ün zaferidir. Türk’ün bileği bükülmez, iki kardeş millet olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

        Protokol konuşmalarının ardından Nahçivan Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından, 'Size selam getirmişem, sana kurban, söz olmasaydı, sarı gelin, neynim neynim ve Çırpınırdı Karadeniz' gibi pek çok sevilen eser seslendirildi. Dans topluluğu ise Azerbaycan'a ait yöresel dans gösterileri sergiledi. Topluğunun gösterisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Gazze'deki saldırılar sürecek
        İsrail: Gazze'deki saldırılar sürecek
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        Kardeşini yaraladı, serbest kaldı
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        "Keşke normal şekilde oynansaydı"
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        İsrail, Han Yunus'tan neden çekildi?
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası konser verdi
        Kayseri'de Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası konser verdi
        Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı
        Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı
        Kayseri'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı
        Kayseri'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı
        Azerbaycan heyetinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyıkkılıç'a ziya...
        Azerbaycan heyetinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyıkkılıç'a ziya...
        Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
        Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
        Muğla'da kazada ölen astsubay, memleketi Kayseri'de toprağa verildi
        Muğla'da kazada ölen astsubay, memleketi Kayseri'de toprağa verildi