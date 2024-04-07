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        Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinden şehitliğe ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:21
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        Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinden şehitliğe ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel öğrenciler, şehitlikte dua ederek mezarlara karanfil bıraktı.

        Merkez eğitmenlerinden Ferda Ertuğrul, Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anmaya ve minnetlerini sunmaya geldiklerini ifade etti.

        Özel öğrencilerden Semih Türkoğlu da arkadaşlarıyla şehitliği ziyaret ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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