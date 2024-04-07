Kayseri'de hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı

Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde çantayla caddede yürümesi ve bir ATM'de işlem yapması yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Melikgazi ilçesinde 13 çeyrek, 2 Cumhuriyet altını ve 1 bileziğin çalınmasına yönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.