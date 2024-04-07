Kayseri'de hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı
Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.
Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Melikgazi ilçesinde 13 çeyrek, 2 Cumhuriyet altını ve 1 bileziğin çalınmasına yönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde çantayla caddede yürümesi ve bir ATM'de işlem yapması yer alıyor.
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