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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:36
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler Büyükçakır Mahallesi'nde, S.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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