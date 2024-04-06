Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Jandarma ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler Büyükçakır Mahallesi'nde, S.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 102 gram kubar esrar ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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