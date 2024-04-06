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        Başkan Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB alanını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgelesinin (TDİOSB) yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:47
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        Başkan Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB alanını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgelesinin (TDİOSB) yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsasının kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin proje çalışmaları devam ediyor.

        Büyükkılıç, Elmalı Mahallesi sınırları içerisinde 1237 dekar alanda projenin gerçekleşeceği bölgede incelemelerde bulundu.

        Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin modern tesisler, ileri tarım ekipmanları ve akıllı sera teknolojileriyle donatılacağını belirten Büyükkılıç, "Kayseri'yi seracılığın da merkezi yapacağız. Kayseri'mizi tarım kenti yapma yönünde gayret gösteriyoruz." ifasini kullandı.

        Büyükkılıç, projenin Kayseri'de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini kaydetti.

        Öte yandan Büyükkılıç, bir serayı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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