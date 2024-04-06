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        Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Abdurrahim Yörük'ün cenazesi toprağa verildi

        Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitiren Verenel Derneğinin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük'ün cenazesi (46), Kayseri'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:12
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        Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Abdurrahim Yörük'ün cenazesi toprağa verildi
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        Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitiren Verenel Derneğinin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük'ün cenazesi (46), Kayseri'de defnedildi.

        Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yörük'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

        Yörük'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yörük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün yol kenarına döşenen patlayıcının, insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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