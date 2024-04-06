Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Abdurrahim Yörük'ün cenazesi toprağa verildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün yol kenarına döşenen patlayıcının, insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine, Yörük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

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