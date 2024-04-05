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        CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı reddedildi

        CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:31
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        CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı reddedildi
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        CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in de aralarında bulunduğu parti temsilcilerinin dün Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına yaptığı itirazın, mühürsüz torbalar ve buna ilişkin kamera görüntüleri nedeniyle reddedilmesine karar verildi.

        CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağı belirtilerek, "Pınarbaşı'nda biz algılarla hakimlere, üyelere baskıyla, tehditle değil halkımızın desteğiyle sandıkta kazandık. Hukuk mercilerinden verilen gerekçesiz, dayanaksız, Yüksek Seçim Kurulu içtihatlarına aykırı, hukuk dışı baştan savma kararlar karşısında da biz yine kazanacağız. Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Pınarbaşı, Cumhuriyet Halk Partisinin olacak." ifadelerine yer verildi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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