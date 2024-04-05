CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı reddedildi

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in de aralarında bulunduğu parti temsilcilerinin dün Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına yaptığı itirazın, mühürsüz torbalar ve buna ilişkin kamera görüntüleri nedeniyle reddedilmesine karar verildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağı belirtilerek, "Pınarbaşı'nda biz algılarla hakimlere, üyelere baskıyla, tehditle değil halkımızın desteğiyle sandıkta kazandık. Hukuk mercilerinden verilen gerekçesiz, dayanaksız, Yüksek Seçim Kurulu içtihatlarına aykırı, hukuk dışı baştan savma kararlar karşısında da biz yine kazanacağız. Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Pınarbaşı, Cumhuriyet Halk Partisinin olacak." ifadelerine yer verildi.