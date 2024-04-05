Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 9 günlük tatilde sahada olacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.
Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.
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