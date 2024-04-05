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        Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla oruç açtı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programına katılarak vatandaşlarla oruç açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:10
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        Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla oruç açtı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programına katılarak vatandaşlarla oruç açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde iftara katılan Çolakbayrakdar, ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, ramazan ayının son günlerine yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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