Kayseri'de otomobil tramvay durağının trafosuna çarptı, sürücü yaralandı
Kayseri'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.T'nin kullandığı 38 HL 964 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Gökkent tramvay durağındaki trafoya çarpıp devirdi.
Kazada yaralanan A.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, yerinden sökülüp raylara devrilen trafoyu kaldırarak, hatta yeniden ulaşımı sağladı.
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