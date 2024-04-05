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        Kayseri'de otomobil tramvay durağının trafosuna çarptı, sürücü yaralandı

        Kayseri'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:44
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        Kayseri'de otomobil tramvay durağının trafosuna çarptı, sürücü yaralandı
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        Kayseri'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.T'nin kullandığı 38 HL 964 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Gökkent tramvay durağındaki trafoya çarpıp devirdi.

        Kazada yaralanan A.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, yerinden sökülüp raylara devrilen trafoyu kaldırarak, hatta yeniden ulaşımı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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