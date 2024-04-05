Oyların yeniden sayıldığı Yeşilhisar'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşilhisar Belediye Başkanlığına AK Parti'li Halit Taşyapan seçilmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede Halit Taşyapan 4 bin 324, İYİ Parti'nin adayı Salih Karagöz de 4 bin 311 oy almıştı.

Sayım sonucu İYİ Parti adayı Salih Karagöz'ün oyu 4 bin 319'da kaldı, AK Parti'nin adayı Halit Taşyapan'ın oyu ise 4 bin 355'e yükseldi.

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