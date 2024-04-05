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        Oyların yeniden sayıldığı Yeşilhisar'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:00
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        Oyların yeniden sayıldığı Yeşilhisar'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        İYİ Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyları yeniden saydı.

        Sayım sonucu İYİ Parti adayı Salih Karagöz'ün oyu 4 bin 319'da kaldı, AK Parti'nin adayı Halit Taşyapan'ın oyu ise 4 bin 355'e yükseldi.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

        İYİ Parti'nin, itirazı İl Seçim Kurulu Başkanlığına taşıyacağı öğrenildi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede Halit Taşyapan 4 bin 324, İYİ Parti'nin adayı Salih Karagöz de 4 bin 311 oy almıştı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşilhisar Belediye Başkanlığına AK Parti'li Halit Taşyapan seçilmişti.

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