Büyükkılıç, Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Düver'deki şantiyesini inceledi

Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 15 tünel, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt ve üst geçit planlanıyor.

142 kilometrelik hatla ilgili projenin hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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