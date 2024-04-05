Çalıştığı okulda sevgilisinin silahla vurduğu öğretmen şikayetinden vazgeçti

KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabanca ile vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Olayda yaralanan Kasım K.'nın ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum" dedi.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243. Sokak'taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na 5 Şubat'ta giden Şehriban A., gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K. ile müdür yardımcısının odasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Şehriban A., Kasım K.'yi tabanca ile göğsünden vurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavi sonrası taburcu edilirken, Şehriban A. işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şehriban A., hakkında 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'KIZIMIN ÖĞRETMENİ OLUR, 3 YIL ÖNCE TANIŞTIK' İddianamede ifadesine yer verilen Şehriban A., "Kasım, kızımın öğretmeni olur. 3 yıl önce tanıştık, sonra 'Bana sen çok güzel kadınsın, eşin seninle ilgilenmiyor, sen daha iyilerine layıksın' diye aklımı çelmeye çalıştı. Birkaç ay sonra da sevgili olmak istedi. Sonra birlikte gezmeye başladık ardından belli bir süre sonra evinde rızamla cinsel birlikteliğimiz oldu. Süslü cümleler kullandı, bana çok iyi davrandı. 'Boşan, evlenelim' dedi. Kasım'dan hamile kaldım. Kasım da çocuğu istemediğini ve kürtaj olmamı söyledi. Doktora bile gittim. Resmi eşimin imzası olmadığı için kürtaj olamadım. Çocuğum dünyaya geldi. Kasım, çocuğu sonrasında kabul etti, ihtiyaçlarını karşıladı. Kasım'ın başka kadınlar ile mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramız açıldı" dedi.

'ANİDEN ATEŞ ALDI' Olay günü okula gittiğini belirten Şehriban A., "Kasım'ın bana yalan söylediğini gördüm. 'Neden yalan söylüyorsun' dedim. Kasım da beni kolumdan tutarak, itekledi. Okul müdürü bizi gördü ve yukarı çıkmamızı istedi. Müdür yardımcısının odasında çocuğun babasının Kasım olduğunu söyledim. Kasım sinirlendi ve 'Çocuk benden değil' dedi. Üzerime gelip, itekleyince kendimi kaybettim. Sinirlendim ve çantamda bulunan silahı çıkardım. Amacım, Kasım'ın gözü önünde kendimi öldürmekti. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek, kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı bana engel olmak isterken şarjör yere düştü; ben de silahı bıraktım. Kasım'a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım" diye konuştu.