CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in vefat eden oğlunun cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.

Keskin için ilk olarak Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde tören düzenlendi.

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