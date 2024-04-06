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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in vefat eden oğlunun cenazesi toprağa verildi

        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in vefat eden oğlu Hüseyin Keskin'in (32) cenazesi Kayseri'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:35
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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in vefat eden oğlunun cenazesi toprağa verildi
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        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in vefat eden oğlu Hüseyin Keskin'in (32) cenazesi Kayseri'de defnedildi.

        Keskin için ilk olarak Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde tören düzenlendi.

        Ardından Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Keskin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.

        Cenaze törenine, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar katıldı.

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