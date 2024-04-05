Kayseri'de özel gereksinimli öğrenciler Trafik Denetleme Şubesi'ni ziyaret etti

Kayseri'de özel gereksinimli öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi çalışanlarını ziyaret etti.

Kent merkezinde hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 13 öğrenci, 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Polis Haftası etkinlileri kapsamında Trafik Denetleme Şubesi'ni ziyaret etti, burada görevli polis memurlarına karanfil verdi.

İkili sohbetlerin de gerçekleştiği ziyarette öğrencilere üniforma, şapka, düdük ve boyama kitabı hediye eden polis memurları, kentin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.