Talas Belediye Başkanı Yalçın sporcuları çiçekle karşıladı

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Bolu'da oynanan final maçında İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını kente gelişlerinde çiçekle karşıladı.

Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Yalçın, Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde gencin futbol eğitimi aldığını belirtti.