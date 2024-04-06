İlk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi inşa ediliyor

TÜRKİYE'nin 1926 yılında ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'de, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi yapılıyor. Havacılık tarihinin kentte yeniden başlayacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklarımız, yabancı dil ile 11 farklı atölyede eğitim alacak. TUSAŞ, TEİ gibi birçok havacılık ile ilgili kurumun ve uzay ajansının destekleriyle burasının Türk toplumuna hitap eden bir meslek lisesi olmasını arzuladık. Burası, İHA, SİHA, yer altı ve yer üstü araçları üretmede bir merkez haline gelecek. Kayseri'de havacılık tarihi yeniden başlıyor diyebiliriz" dedi.

Türkiye'de 1926'da kurulup 1942'ye kadar uçak üreten, sonrasında üretimi durdurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın ardından, Kayseri'de havacılık alanının devam ettirileceği meslek lisesi inşa ediliyor. Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Mehmet Altun iş birliğinde yaptırılan lise, yabancı dille hizmet verecek. Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin öğrencileri, 11 atölyede eğitim alacak. Buradan mezun olan gençler, aynı zamanda üniversitelerin mühendislik fakülteleri bölümüne geçiş yapabilecek. Yapımı devam eden lisenin inşasının yıl sonuna bitirilmesi hedefleniyor.

Okulun, İHA, SİHA, yer altı ve yer üstü araçları üretmede bir merkez haline geleceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri, havacılık geçmişi olan bir şehir. Kentte, 1926 yılından 1950 yılına kadar 5 farklı savaş uçağının üretildiği bir tayyare fabrikası var. O altyapı ve geçmişle birlikte havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin Melikgazi ilçesinde temellerini attık. İnşaat hızla tamamlanacak. Burada Türkiye'nin ve Kayseri'nin geleceğine hitap eden havacılık ve uzay sektöründe çalışan gençlerimiz yetişecek. Burasının, özellikle meslek okullarının en önemli dallarından biri olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız, yabancı dil ile 11 farklı atölyede eğitim alacak. TUSAŞ, TEİ gibi birçok havacılık ile ilgili kurumun ve uzay ajansının destekleriyle burasının Türk toplumuna hitap eden bir meslek lisesi olmasını arzuladık" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'DE HAVACILIK TARİHİ YENİDEN BAŞLIYOR' Liseden mezun olan gençlerin, aynı zamanda da üniversitelerin mühendislik bölümlerine geçiş yapabileceklerini söyleyen Palancıoğlu, "Burası, İHA, SİHA, yer altı ve yer üstü araçları üretmede bir merkez haline gelecek. Kayseri'de havacılık tarihi yeniden başlıyor diyebiliriz. Burada hem uzaya gidecek meraklı gençlerin yetiştirilmesinde hem de uzaya gitmek için kullanılacak araç gerecin üretilmesinde büyük bir altyapı söz konusu. Erciyes Üniversitesi'nde önceden Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu olan şimdi ise fakülteye dönüştürülen güzel bir okulumuz var. Zaten orada bu tür çalışmalar yapılıyordu. Aynı zamanda da Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezimizde uçakların tamir, bakım ve onarımları yapılıyor. Burada kurmuş olduğumuz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, hem havacılık hem de uzay alanında Kayseri'ye çok farklı kabiliyetler kazandıracak" diye konuştu.